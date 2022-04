Fußball-Star Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez trauern um ihren neugeborenen Sohn. »In größter Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser Baby-Junge gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können«, schrieb das Paar in einer gemeinsamen Erklärung, die der Portugiese am Montagabend auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

Die Formulierung lässt darauf schließen, dass ihr Sohn offenbar die Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. »Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben«, heißt es darin. »Wir werden dich immer lieben«, schreiben die Eltern in Gedenken an ihren verlorenen Sohn. Man bitte um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.