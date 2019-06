Grapsch-Vorwurf Cuba Gooding Jr. stellt sich Polizei in New York

Der US-Schauspieler Cuba Gooding Jr. muss sich offiziell wegen des Vorwurfs verantworten, er habe eine Frau gegen ihren Willen angefasst: Zu dem Vorfall soll es ihren Angaben zufolge am vergangenen Wochenende in einer Bar in Manhattan gekommen sein. Gooding Jr. habe ihr an die Brüste gegriffen.

Der Schauspieler weist den Vorwurf zurück. Am Donnerstag stellte sich der 51-Jährige der Polizei in New York. Gooding Jr. wurde vor dem Gebäude in Handschellen fotografiert, gegenüber den Reportern äußerte er sich nicht.

Eduardo Munoz/ REUTERS New Yorker Polizisten führen Gooding Jr. ab

Sein Anwalt Mark Heller sagte, er sei "absolut überzeugt" davon, dass Gooding Jr. entlastet werde. Sein Mandant werde vor Gericht auf nicht schuldig plädieren.

Heller zeigte der Polizei eigenen Angaben zufolge Aufnahmen aus einer Überwachungskamera in der Bar. Dabei sei keinerlei Fehlverhalten des Schauspielers zu erkennen. Er sei "schockiert und entsetzt", dass in dem Fall dennoch Anklage erhoben worden sei, sagte Heller.

Zweite Frau erhebt offenbar Vorwürfe gegen Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr. gewann 1997 einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Jerry Maguire". Er war außerdem in "Pearl Harbor", "Men of Honor" und "Eine Frage der Ehre" zu sehen; in einer Serie über den Mordprozess gegen Ex-Footballstar O. J. Simpson spielt er die Hauptrolle.

Im Jahr 2012 stellte sich Gooding Jr. schon einmal der Polizei. Damals ging es um den Vorwurf, er habe in einer Bar in New Orleans eine Kellnerin geschubst.

Medienberichten vom Donnerstag zufolge wirft inzwischen eine weitere Frau dem Schauspieler vor, sie unsittlich angefasst zu haben; er soll ihr im Jahr 2008 an den Hintern gegriffen haben. Darauf angesprochen sagte Anwalt Heller, Gooding Jr. wisse nichts von diesem mutmaßlichen Zwischenfall. Den Berichten zufolge kann in diesem Fall wegen der Verjährungsfristen keine Anklage erhoben werden.