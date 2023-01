Die dänische Königin Margrethe II. hat in ihrer Neujahrsbotschaft den Zwist mit ihrem jüngsten Sohn Joachim offen angesprochen. »Dass die Beziehung mit Prinz Joachim und Prinzessin Marie in Schwierigkeiten geraten ist, schmerzt mich«, sagte die 82-Jährige in ihrer am Samstagabend ausgestrahlten Rede . Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten könne es in jeder Familie geben, »meine eigene eingeschlossen. Das ganze Land ist Zeuge dessen geworden.«