Margrethe sitzt in Dänemark seit über 51 Jahren auf dem Thron. In dieser Zeit hat sie Dutzende Staats- und Regierungschefs getroffen. Putin hatte sie bei einem Staatsbesuch in Russland im Jahr 2011 kennengelernt – damals war er russischer Ministerpräsident unter Präsident Dmitrij Medwedew. 2014 traf sie Putin noch einmal am Rande einer Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg.