»Damals eine Sensation« Bundespräsident Steinmeier gratuliert Dagmar Berghoff zum 80.

»Viele Menschen werden heute an Ihrem Ehrentag an Sie denken und Ihnen gute Wünsche zukommen lassen«, schrieb das Staatsoberhaupt. »Gerne reihe ich mich ein in diese große Schar. Sie waren – damals eine Sensation – die erste »Tagesschau«-Sprecherin. Über 10.000 Mal haben Sie mit der Begrüßung >Guten Abend, meine Damen und Herren< die Nachrichten in unser heimisches Wohnzimmer gebracht.«