»Dahmer«-Darsteller Evan Peters »Es war ein echter Kampf«

US-Schauspieler Evan Peters hat nach eigenen Worten lange überlegt, ob er die Hauptrolle in der True-Crime-Serie »Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer« annehmen soll. »Es war ein echter Kampf«, sagte der 35-Jährige in einem Interview mit »Variety«. »Ich habe viel hin und her überlegt.«