Eigentlich war ihr nicht nach Plaudern zumute. Aber diesen Auftrag konnte die britische Schauspielerin Daisy Ridley nicht ablehnen: Prinz Harry und Prinz William wollten sich das Set von "Star Wars" ansehen - und brauchten einen Guide.

"Es war nach einem sehr anstrengenden Drehtag, ich wollte an diesem Abend nur noch heim ins Bett. Außerdem mag ich Smalltalk-Veranstaltungen nicht so gern", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Die Crew bestehe zur Hälfte aus Amerikanern und Engländern. Den Landsleuten der Prinzen, also auch Ridley, sei der hohe Besuch egal gewesen. Ganz anders die amerikanischen Darsteller: "Mein amerikanischer Kollege Mark Hamill, der Luke Skywalker spielt, sagte zu mir: Bist du verrückt? Wenn William und Harry kommen, musst du ihnen doch persönlich eine Tour geben!" Also tat sie es.

INTERTOPICS/ LMKMEDIA Ltd/ DDP Daisy Ridley als Rey in "Star Wars"

Dabei kam sie trotz anfänglicher Unlust offenbar in Plauderlaune: "Wenn ich mal losplappere, erzähle ich leider trotzdem ständig Dinge, bei denen ich mir zwei Sekunden später denke: Verdammt, hättest du das überhaupt verraten dürfen?" Sie blicke dann immer in die Gesichter entgeisterter PR-Leute.

Prinz William, sagt Ridley, sei ein echter Fan. Er habe großen Spaß gehabt mit den Puppen und Modellen am Set und viele Fragen gestellt.

Und Harry?

"Also, es war ein bisschen merkwürdig, ich weiß nicht ob ich das verraten sollte", sagte sie. Auf Nachfrage des Reporters ergänzte sie: "Na ja, Harry hat immer so ratlos und irritiert geschaut. Ich habe den schweren Verdacht, dass er noch nie einen "Star Wars"-Film gesehen hat."