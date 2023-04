Die Zunge seiner Heiligkeit

Das geistliche Oberhaupt Tibets lässt sich von einem Jungen küssen. Anschließend sagt der 87-Jährige: »Lutsch meine Zunge« - das Kind deutet das spielerisch an. Später im Video ist zu sehen, wie der Dalai Lama den Jungen kitzelt und mit ihm scherzt.



Die Aufnahmen gingen in den sozialen Netzwerken viral. Die Aufregung über die Bilder, die am 28. Februar in Indien entstanden sind, war groß.



»Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für die Verletzung entschuldigen, die seine Worte verursacht haben könnten«, heißt es nun in einer Erklärung auf dem Twitter-Konto des Dalai Lama. Dieser necke die Menschen, die er trifft, »oft auf unschuldige und spielerische Weise, auch in der Öffentlichkeit und vor Kameras«, heißt es weiter. »Er bedauert den Vorfall.«



Der Dalai Lama ist international bei vielen Menschen beliebt. Für viele ist er ein Symbol der Harmonie.