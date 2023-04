Die Aufnahme stammt von einer Veranstaltung in einem Vorort der nordindischen Stadt Dharamshala am 28. Februar. Einige Twitter-Nutzer hatten das Video unter anderem als »abstoßend« und »absolut krank« bezeichnet, nachdem es am Sonntag viral gegangen war.

Seit 60 Jahren im Exil

Der Dalai Lama befindet sich seit rund 60 Jahren in Dharamsala im Exil. Er wirbt für die Rechte der Tibeter und will im Dialog mit China kulturelle und religiöse Freiheiten innerhalb der Volksrepublik erreichen. Für seinen Einsatz wurde er mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Die chinesischen Behörden sehen ihn als Separatisten, der Chinas absoluten Anspruch auf die Gebirgsprovinz Tibet gefährdet, und verbieten ihm die Heimkehr.