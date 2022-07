Weg aus Berlin Daniel Brühl ist nach Spanien gezogen – auch wegen des Kriegs in der Ukraine

In Berlin fühlt sich der Krieg in der Ukraine näher an: Daniel Brühl ist mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in sein Geburtsland Spanien umgezogen. Das sei »ein radikaler Wechsel, aber der fühlt sich fantastisch an«.