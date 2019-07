Ex-Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge vermisst seinen Hund, nachdem offenbar in sein Haus in Los Angeles eingebrochen wurde. Der Fußballer ist bereit, eine hohe Summe zu zahlen, um das Tier zurückzubekommen.

Am späten Montagabend sei in sein Haus in Los Angeles eingebrochen worden, postete der Fußballer in Videos und Fotos auf Instagram. "Jemand hat meinen Hund gestohlen. Ich werde alles bezahlen. Ich will ihn zurück", schrieb der 29-Jährige unter ein Video.

Darin ist eine zerbrochene Glastür zu sehen. Sturridges Angaben zufolge wurden bei dem Einbruch zudem Taschen gestohlen. Dass der Hund möglicherweise durch die kaputte Tür ausgebrochen ist, zieht Sturridge in den Videos und Posts nicht in Betracht.

Auf einem Video, das von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, sind drei Männern mit Kapuzen zu sehen. "Wie kann man nur einen Hund entführen?", fragt Sturridge, der mit dem FC Liverpool im Juni die Champions League gewonnen hatte und aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Klub ist.