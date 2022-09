»Lebenstraum erfüllt« David Garrett ersteigert Geige im Wert von 3,5 Millionen Euro

Schlechter Empfang bei Versteigerung

Eine Geige von del Gesù werde teilweise für bis zu 14 Millionen Euro verkauft, sagte Garrett weiter. »Dass ich den Zuschlag bekam, war für mich wie ein Sechser im Lotto.« An der Versteigerung habe er von einem Frankfurter Hotel aus teilgenommen. Der Empfang sei so schlecht gewesen, dass er zum Telefonieren in den Innenhof gegangen sei. »Ich habe mich noch nie neben Mülltonnen und Essensresten so glamourös gefühlt«, berichtete er.