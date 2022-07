Quiz zum 70. Geburtstag Was hat David Hasselhoff mit einer Antarktis-Krabbe gemein?

Erst in einem sprechenden Auto, dann in roter Badehose: David Hasselhoff wurde zu einem Serienhelden – und hatte einen legendären Auftritt an der Berliner Mauer. Wie gut kennen Sie »The Hoff«? Finden Sie es heraus!