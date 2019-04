Nie mehr "Looking for Freedom"? Ganz so weit würde Schauspieler und Sänger David Hasselhoff wohl nicht gehen, aber offenbar mag er es musikalisch abwechslungsreich. So präsentiert er auf der Bühne gern deutschsprachige Schlager.

Auf einer Neunzigerparty in Gelsenkirchen sang der US-Amerikaner am vergangenen Wochenende etwa "Mit 66 Jahren". "Ich kannte Udo Jürgens und bin 66 Jahre alt", sagte Hasselhoff. "Jeder meinte vorher, das werde nie hinhauen: 'Die Leute kennen das nicht, die sind zu jung.'" Aber er habe es versuchen wollen - eigenen Angaben zufolge erfolgreich.

Auch für andere Schlagersänger kann sich Hasselhoff offenbar begeistern: Im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa stimmte er auch "Ein Bett im Kornfeld" von Jürgen Drews an. Als er das bei einem Konzert machen wollte, sei seine Band dagegen gewesen. Sie hätte gesagt: "Nein, das solltest du nicht tun. Madonna würde das nicht machen". Ihm sei das egal: "Ich mache das, was ich will. Ich habe Spaß."

Auch seine Zuschauer würden nur aus einem einigen Grund zu Hasselhoffs Konzerten kommen: um Spaß zu haben. Er habe verrückterweise auch eine große Heavy-Metal-Fangemeinde. Er werde ein paar Heavy-Metal-Songs auf seinem neuen Album unterbringen: "Warum nicht? Ich habe noch keinen Albumtitel, aber er sollte lauten: 'Alles ist erlaubt'", sagte Hasselhoff. "Ich mache alles. Weil ich es kann. Weil ich es will."