Lou Bega steht mit seinem »Mambo No. 5« an der Spitze der deutschen Charts, Johannes Rau ist Bundespräsident und das Millennium steht vor der Tür: Am 4. Juli 1999 geben sich Victoria und David Beckham das Jawort. So mancher Beobachter hat den beiden wohl keine zwei Jahre Ehe zugetraut, doch mittlerweile sind die Superstars schon 23 Jahre verheiratet – und haben zu ihrem Ehrentag kleine Liebeserklärungen veröffentlicht.