Das vergangene halbe Jahr sei »herzzerreißend« gewesen, schrieb James in einer Kolumne für die Zeitung »The Sun«. Sie sei aber »von so viel Liebe« umgeben. »Ich will nicht sterben. Ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass ich die Hochzeiten meiner Kinder nicht erleben oder sie nicht aufwachsen sehen werde – dass ich nicht länger ein Teil des Lebens sein werde, das ich so sehr liebe«, schrieb in ihrer letzten Kolumne für die Zeitung »The Sun«.