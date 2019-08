Es soll ja Menschen geben, die Probleme mit dem Älterwerden haben. Demi Lovato gehört offenbar nicht dazu. Anlässlich ihres 27. Geburtstags veröffentlichte die Sängerin und Schauspielerin gleich mehrere Fotos und Videos bei Instagram. Darin zu sehen: Mit Ariana Grande gab es mindestens einen prominenten Partygast.

"Dieses Video ist ein perfekter Eindruck davon, wie verdammt glücklich und toll mein Geburtstag in diesem Jahr ist", schrieb Lovato zu einem Clip, der sie beim Auspusten von Kerzen auf einer Geburtstagstorte zeigt - und eine anscheinend überrascht schauende Ariana Grande.

Der Grund dafür: Eigentlich sollte ein Geburtstagständchen für Lovato aufgenommen werden - doch dabei lief offenbar etwas schief: "Sie haben buchstäblich zweimal 'Happy Birthday' gesungen/gefilmt und Scooter Braun hat immer noch vergessen, Aufnahme zu drücken", schrieb Lovato.

Die Aufnahmen und Lovatos Kommentare dazu - "so, so glücklich" und "Vielen Dank Leute, ich liebe euch" - legen nahe, dass die 27-Jährige zeigen will, dass es ihr nach einem schwierigen Jahr wieder besser geht. Mitte Juli 2018 war die Sängerin wegen einer mutmaßlichen Drogenüberdosis in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Später wendete sie sich mit emotionalen Nachrichten an ihre Fans und Freunde.