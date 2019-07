Deutscher NBA-Star Dennis Schröder Hochzeit in einer Basketball-Halle

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Freundin Ellen Ziolo geheiratet. Der 25-Jährige und die Mutter des gemeinsamen Sohns Dennis Malick Junior gaben sich in Braunschweig das Jawort. Anschließend feierten sie mit rund 400 Bekannten in der "Volkswagen Halle", in der die Basketball-Bundesliga-Mannschaft Löwen Braunschweig ihre Heimspiele austragen.

"Am Anfang wollten wir eine kleine Hochzeit machen, aber bei einer afrikanischen Familie ist das schwierig", hatte Schröder, dessen Mutter aus Gambia stammt, Anfang Juni über die bevorstehende Heirat gesagt. Damals rechnete er mit 350 Gästen, "und es sind immer noch nicht alle." Via Instagram hatten Schröder und seine damalige Verlobte zu Spenden für notleidende Kinder in Afrika aufgerufen.

Der gemeinsame Sohn kam vor fünf Monaten zur Welt. Vater zu sein, sei "das beste Gefühl", sagte Schröder dazu. Sportlich nimmt der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder diesen Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft an der WM in China teil (31. August - 15. September).