Schauspieler Dieter Hallervorden, 86, hat noch mal geheiratet. Darüber berichteten die »Bild am Sonntag« und die »B.Z. am Sonntag«. Demnach gab er am Freitag in Berlin seiner Partnerin Christiane Zander das Ja-Wort. »Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt!«, sagte Hallervorden der »Bild«. Bei der Hochzeit sang laut »BamS« Roberto Blanco. Bei der Party tanzte Hallervorden in Jeans mit seiner Frau, die ein weißes Kleid trug.