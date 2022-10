Hallervorden litt nach eigenen Angaben an Tablettensucht. Diese habe Depressionen und Suizidgedanken in ihm ausgelöst. Außer der Hilfe seiner Partnerin nahm er schließlich aber auch professionelle Hilfe in Anspruch: Im Sommer 2021 habe er einen Entzug gemacht und nach drei Wochen in einer psychiatrischen Klinik seinen Alltag wieder im Griff gehabt. »Ich sehe das Leben jetzt mehr als früher als ein einmaliges Geschenk.«