Mit 86 Jahren Dieter Hallervorden will noch einmal heiraten

Für Hallervorden wäre es die dritte Ehe. Er war zuletzt mit Elena Blume verheiratet.

In den Siebzigerjahren schrieb Hallervorden mit seinen Sketchen in »Nonstop Nonsens« Fernsehgeschichte, in späteren Jahren spielte er auch in Filmen wie »Sein letztes Rennen« und »Honig im Kopf« mit. Er leitet das Berliner Schlosspark-Theater. Zander arbeitete früher als Stuntfrau.