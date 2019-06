Dolly Parton sagte der britischen "Times" einmal, sie habe Frauen, die von Natur aus schön seien, immer bewundert. "Aber ich bin es nicht."

Vielleicht ist auch das eine Erklärung für eine Angewohnheit Partons, die sie nun der "New York Times" anvertraut hat. Sie trage Make-up auf Reisen auch nachts, sagte die 73-Jährige der Zeitung. Erst am Morgen wasche sie ihr Gesicht.

In dem Interview ging es um Partons Reisegewohnheiten. Die Sängerin erzählte, sie sei lieber in ihrem Bus unterwegs als mit einem Flugzeug. Sobald sie ihren Bus betrete, könne sie schlafen. Um was für eine Art Bus es sich handelt, sagte sie nicht.

Als die Journalistin nach Pflegetipps fragte, gestand Parton ihre Marotte mit dem Make-up. Sie lieferte eine abenteuerliche Begründung: Man wisse schließlich nie, ob man mit dem Bus einen Unfall baue. Oder ob man die Nacht in einem Hotel verbringe, wo plötzlich ein Feuer ausbreche.

Egal, wie gefährlich das Feuer ist, Parton würde in diesem Fall gut aussehen. Das passt zu ihr. Der "Times" sagte sie auch diesen Satz: "Nichts an mir ist echt, aber alles kommt von Herzen."