»Rocky IV«-Star Dolph Lundgren spricht erstmals über Krebserkrankung

Mit der Rolle der Boxmaschine Ivan Drago in »Rocky« ging Dolph Lundgren in die Filmgeschichte ein. Privat kämpft der Schwede seit Jahren mit einer Krebserkrankung, wie er nun bekannt gemacht hat. Er sei glücklich, am Leben zu sein.