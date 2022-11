Mario Oliver Jutard, Ex-Freund von Prinzession Stéphanie von Monaco, ist nach übereinstimmenden Medienberichten brutal ermordet worden. Dem Online-Portal »Dominican Today« zufolge war bereits am 26. Oktober ein Amerikaner namens Mario Jack Oliver erwürgt in seiner Villa in Las Terrenas in der Dominikanischen Republik aufgefunden worden. Laut dem US-Portal »Deadline« handelt es sich dabei um Jutard.