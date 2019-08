"Tatort"-Schauspieler Dominique Horwitz bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der Schauspieler Dominique Horwitz hat sich laut Medienberichten bei einem Motorradunfall in Weimar schwer verletzt. Das Motorrad des 62-Jährigen stieß demnach am Samstagvormittag an einer Straßenkreuzung mit einem Kleintransporter zusammen, berichten MDR und "Bild".

Wie es zu dem Unfall kam und wie schwer die Verletzungen des Schauspielers sind, ist noch unklar. Bisher hat die Polizei nicht bestätigt, dass es sich bei dem Verletzten um Horwitz handelt, der in der Nähe von Weimar lebt. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

"Mitteldeutsche Zeitung" und "Thüringer Allgemeine" berichteten, der Motorradfahrer sei mit einer Harley Davidson auf der Ettersburger Straße stadteinwärts gefahren, als im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 7 ein Transporter vor ihm eingeschert sei.

Beide Fahrzeuge seien kollidiert, der Motorradfahrer etwa 30 Meter über die Straße in ein Gebüsch gerutscht. Der Harley-Fahrer sei verletzt ins Klinikum Weimar gebracht worden. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Horwitz arbeitet als Schauspieler, Sänger und Schriftsteller. Der gebürtige Pariser war bereits mehrmals in der ARD-Krimireihe "Tatort" zu sehen.