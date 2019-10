Nach einem schweren Verkehrsunfall will der deutsch-französische Schauspieler Dominique Horwitz nie wieder Motorrad fahren. "Ich möchte nicht noch mal das Schicksal herausfordern", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Ich bin zu dankbar, dass ich noch am Leben bin. Bei der Schwere des Unfalls ist das sicher ein Wunder."

Horwitz hatte sich Ende August bei einem Motorradunfall in Weimar schwer verletzt, dabei nach eigener Aussage aber großes Glück gehabt. "Ich habe keinen einzigen Knochenbruch erlitten", sagte er dem Blatt.

Die Harley Davidson des 62-Jährigen war an einer Straßenkreuzung mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, dessen Fahrer mutmaßlich die Vorfahrt missachtet hatte. Nach der Kollision rutschte der Schauspieler etwa 30 Meter über die Straße in ein Gebüsch und wurde nach einer Notfallversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Nach anderthalb Monaten wieder auf der Bühne

Über den Unfallhergang zeigt sich Horwitz immer noch fassungslos. "Ich bin eigentlich unübersehbar auf meiner voluminösen Maschine übersehen worden. Wenn ein Fahrzeug, das mir entgegenkommt, ungebremst in mich reinfährt - das ist doch sehr erschreckend", sagte er dem Medienbericht zufolge.

Anderthalb Monate nach seinem Unfall steht Horwitz am Montag wieder auf der Bühne. Im Wintergarten Varieté in Berlin tritt er bei einem Konzert auf, das an den 2005 verstorbenen Harald Juhnke erinnern soll.

Horwitz arbeitet als Schauspieler, Sänger und Schriftsteller. Der gebürtige Pariser war bereits mehrmals in der ARD-Krimireihe "Tatort" zu sehen.