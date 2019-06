"Sie macht einen tollen Job" Plötzlich mag Trump Herzogin Meghan doch

US-Präsident Donald Trump hat seine kritischen Äußerungen über Herzogin Meghan relativiert und die ehemalige Schauspielerin stattdessen gelobt. "Sie macht einen tollen Job. Ich hoffe, sie genießt ihr Leben (...). Ich glaube, sie ist sehr nett", sagte Trump über die 37-Jährige dem TV-Sender ITV in London. Das Interview führte der britische Journalist Piers Morgan, der zum Freundeskreis des Präsidenten zählt.

Als die Schauspielerin noch in den USA lebte, hatte sie Trump im Wahlkampf 2016 einen Frauenhasser genannt und scharfe Kritik an seiner Politik geübt. Unter anderem nannte die Herzogin sie "spalterisch". Meghan hatte ihre Auswanderung nach Kanada angekündigt, sollte Trump Präsident werden.

Trotz Audioaufnahmen - Trump bestreitet seine Aussage

Kurz vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien wurde Trump mit dieser Kritik konfrontiert. Daraufhin sagte er der Zeitung "Sun", er habe nicht gewusst, dass Meghan "fies" gewesen sei.

Die "Sun" hatte die Audioaufnahme veröffentlicht. Diese Sätze kann sich jeder anhören. Dennoch bestritt der US-Präsident diese Aussage. Er forderte via Twitter eine Entschuldigung von "CNN" und "New York Times" und anderen Medien, die darüber berichtet hatten.

In dem ITV-Interview stellte Trump nun klar: Er habe nicht gemeint, dass Meghan fies sei, sondern dies nur auf ihre Aussagen ihm gegenüber bezogen. Auch Gerüchten, dass Prinz Harry beim Empfang im Buckingham-Palast am vergangenen Montag auf Distanz zu ihm gegangen sei, widersprach Trump. "Er hätte gar nicht netter sein können", sagte er. "Ich glaube, er ist ein großartiger Kerl." Meghan und Harry hatten vor einem Jahr in Windsor nahe der britischen Hauptstadt geheiratet.

Meghan hatte an keinen offiziellen Terminen während Trumps Staatsbesuch in Großbritannien teilgenommen. Sie brachte vor etwa einem Monat ihr erstes Kind zur Welt. Der gemeinsame Sohn mit Prinz Harry heißt Archie.