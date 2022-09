Doris Schröder-Köpf »Seit einem Vierteljahrhundert trage ich Schröder als Familiennamen, und das wird auch so bleiben«

In dem Interview äußerte sich Schröder-Köpf auch zu ihren eigenen politischen Plänen. Die 59-Jährige ist derzeit Abgeordnete des niedersächsischen Landtags. Bei der Landtagswahl am 9. Oktober will sie noch einmal ihren Wahlkreis in Hannover-Döhren gewinnen. »Ich bin körperlich sehr fit«, sagte sie. Vor rund zwei Jahren war sie am Herzen operiert worden. »Ich fühle mich stark genug, den Wahlkampf zu bestehen, der ja vor allem von Bundespolitik bestimmt wird.«