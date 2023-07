Drake zeigte ein Foto einer Hand mit dem Ring in einer Instagram-Story. Das Auktionshaus Sotheby’s bestätigte daraufhin, dass der 36-Jährige das Schmuckstück gekauft hatte.

Der Ring war am Dienstag für rund eine Million Dollar (etwa 900.000 Euro) versteigert worden. Bei der Auktion in New York hatte es nach Angaben des Auktionshauses einen »entschlossenen Wettkampf zwischen Bietern« gegeben. Drake entschied diesen Wettkampf schließlich mit einer Summe von 1,016 Millionen Dollar für sich. Sotheby’s hatte den kronenförmigen Ring mit Gold, Diamanten und Rubinen vorab nur auf etwa 300.000 Dollar geschätzt. Die erzielte Summe sei die höchste, die jemals bei einer Auktion für ein Hip-Hop-Artefakt bezahlt worden sei, hieß es.