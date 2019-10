Drake über seinen Vater "Ich bin heute tief verletzt aufgewacht"

Die Beziehung Drakes zu seinem Vater Dennis Graham ist schwierig. Der Rapper wuchs bei seiner Mutter auf, Graham sei nicht oft da gewesen. Schon 2011 rappte Drake in dem Song "Look What You've Done": Sein Vater sei jetzt in Memphis, könne nicht kommen, zahle keinen Unterhalt.

In einem Radiointerview Anfang Oktober fragte der Moderator Graham nach diesen Vorwürfen. "Ich war immer bei Drake", sagte er. Er habe jeden oder fast jeden Tag mit ihm gesprochen. Über die Vorwürfe habe er mit Drake eine lange Unterhaltung geführt. "Ich sagte: 'Drake, warum erzählst du dieses Zeug über mich? Das ist doch nicht in Ordnung, Mann'". Graham zufolge habe sein Sohn geantwortet: "Papa, das verkauft Platten".

Das konnte der Rapper so nicht stehen lassen. Drake schrieb auf Instagram: "Ich bin heute tief verletzt aufgewacht." Die Notiz ist inzwischen gelöscht, die Sender CNN und CBS haben sie jedoch im Wortlaut dokumentiert.

Sein Vater sei bereit, alles zu sagen, wenn ihm nur jemand zuhöre. "Es ist traurig, wenn Familien so werden", schrieb Drake laut den Berichten. Doch da könne man nichts machen, es seien eben die Leute, an die man sein Leben lang gekettet sei. "Jede Zeile, die ich rausgehauen habe, entspricht der Wahrheit. Doch die Wahrheit ist für manche schwer zu ertragen."