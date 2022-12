Der Begriff »Ghosting« beschreibt das Phänomen, dass Menschen, mit denen man sich einige Male verabredet oder gesprochen hat, sich wie ein Gespenst in Luft auflösen – alle Anrufe und Nachrichten bleiben plötzlich unbeantwortet. Psychologen zufolge haben »Ghosts« oftmals Angst vor einer direkten Konfrontation oder auch der Verbindlichkeit, die eine Partnerschaft mit sich bringt.

Barrymore sagte auch, dass sie es schwierig finde, Dates in den Terminkalender zu integrieren, wenn man eigentlich nur so wenige Abende frei und für sich selbst habe. »Das allein nimmt dir die Lust am Daten.« Sie müsse sich manchmal regelrecht dazu überreden, sich mit jemandem zu verabreden, um die Partnersuche nicht aus dem Blick zu verlieren.