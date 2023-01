Drew Barrymore über das Muttersein »Es ist peinlich, ernüchternd und wild«

US-Schauspielerin Drew Barrymore hat zwei Töchter im Alter von zehn und acht Jahren. In einem Interview sprach sie jetzt über ihre Rolle als Mutter – und wie die sich im Lauf der Jahre geändert hat.

»All diese Eltern, die alles im Griff haben – Hygiene, Ernährung, Zeitpläne, Grenzen setzen – Gott segne euch«, sagte sie in der Popkultursendung »Chicks in the Office« auf YouTube. Sie selbst habe nichts von alldem gewusst, als sie Kinder bekommen habe, und habe sich oft »wie eine Versagerin gefühlt«.