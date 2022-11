7 / 23

Nummer 1: Im November 1983 erschien das dritte Duran Duran-Album »Seven & The Ragged Tiger« mit den Hits »Union of the Snake«, »New Moon on Monday« und »The Reflex«. Es ist ihre einzige Platte, die es in Großbritannien an die Chartsspitze schaffte. Entstanden ist das Werk in den AIR Studios auf der Karibikinsel Montserrat. Dort nahmen auch The Police, Paul McCartney, Pink Floyd, Rush, Sheena Easton, Black Sabbath, Dire Straits oder die Rolling Stones auf. 1997 zerstörte ein Vulkanausbruch das Studio.