Dwayne Johnson fasste sich kurz: "Wir haben es getan. Am 18. August 2019. Hawaii. Pomaik'i (gesegnet)", schrieb der Schauspieler bei Instagram unter ein Bild mit seiner langjährigen Freundin Lauren Hashian. Was Johnson, den alle nur "The Rock" nennen, eigentlich sagen wollte: Er hat geheiratet.

Der 47-Jährige und Hashian haben sich das Jawort gegeben - nach mehr als zehn Jahren Beziehung. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Töchter. Tiana Gia wurde im vergangenen Jahr geboren, ihre Schwester Jasmine ist zwei Jahre älter.

Das Foto auf Instagram zeigt Johnson und Hashian an der Küste Hawaiis, beide tragen Weiß. Während der 47-Jährige eine Blumenkette um den Hals gelegt hat, reckt seine Frau den Brautstrauß in die Höhe.

Für Johnson ist es die zweite Ehe. 1997 hatte der einstige Wrestler Dany Garcia geheiratet. Aus der Ehe ging Tochter Simone hervor. 2008 ließ sich das Paar scheiden.

Johnson erlangte in den Neunzigerjahren als Wrestler Berühmtheit. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater waren ebenfalls erfolgreiche Wrestler. Auch als Schauspieler machte Johnson sich einen Namen. Unter anderem spielte er in "The Scorpion King" und "Jumanji: Willkommen im Dschungel" mit. 2017 wurde er mit einem Stern auf dem "Hollywood Walk of Fame" ausgezeichnet.