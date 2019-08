Hollywoodstar Dwayne "The Rock" Johnson hat laut dem Magazin "Forbes" den Spitzenplatz als bestbezahlter Schauspieler der Welt zurückerobert. Der aus den "Fast & Furious"-Filmen bekannte Actiondarsteller kassierte innerhalb eines Jahres 89,4 Millionen Dollar (81 Millionen Euro), wie "Forbes" berichtet.

Schon 2016 hatte der 47-jährige frühere Profi-Wrestler das Ranking angeführt. In den beiden folgenden Jahren stand er jeweils auf Platz zwei. Viel Geld macht er neben seinen Filmrollen auch mit TV-Auftritten und Kleidung, Schuhen und Kopfhörern, die eine US-Firma mit seinem Namen bewirbt.

In diesem Jahr landete der australische Schauspieler Chris Hemsworth, der in den Marvel-Superhelden-Filmen Thor verkörpert, auf dem zweiten Platz. Er stricht 76,4 Millionen Dollar ein.

Überhaupt zahlte sich für eine Reihe von Schauspielern ihr Mitwirken in Marvel-Filmen aus: Auf dem dritten Platz der "Forbes"-Rangliste steht Robert Downey Jr ("Iron Man"), auf dem sechsten Platz Bradley Cooper ("Rocket"), auf dem achten Platz Chris Evans ("Captain America") und auf dem neunten Platz Paul Rudd ("Ant-Man").

Geldsegen für Cooper - ein Ring für "The Rock"

Cooper verdiente das meiste Geld (40 von 57 Millionen US-Dollar) aber mit dem Film "A Star is Born" an der Seite von Lady Gaga, bei dem er auch Regie führte und den er produzierte, wie "Forbes" schreibt. Die Liste des Finanzmagazins umfasst den Zeitraum von Juni 2018 bis Juni 2019.

Die Topplatzierung in der Geldrangliste war für Dwayne Johnson gleich das zweite Highlight in dieser Woche - wobei die andere Entwicklung noch einen höheren Stellenwert einnehmen dürfte: Der 47-Jährige heiratete in seiner Heimat Hawaii seine langjährigen Freundin Lauren Hashian. Für Johnson ist es die zweite Ehe. 1997 hatte der einstige Wrestler Dany Garcia geheiratet. Aus der Ehe ging Tochter Simone hervor. 2008 ließ sich das Paar scheiden.