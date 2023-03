Die Ereignisse hätten ihn in eine Spirale aus »Angst, Depression und Sorgen« gestürzt, so der 32-Jährige. »Ich hatte das Gefühl, ich ertrinke, Kopf unter Wasser, den Blick nach oben gerichtet, aber nicht in der Lage durchzubrechen, um nach Luft zu schnappen«.

Ein Album mit den »tiefsten, dunkelsten Gedanken«

Bei der Verarbeitung half ihm offenbar seine Musik: »Das Schreiben von Songs ist meine Therapie.« Er habe geschrieben, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie die Lieder sein würden. Im Zuge dessen schmiss er alles bisher für das Album Geplante über den Haufen: »In etwas mehr als einer Woche habe ich die Arbeit eines ganzen Jahrzehnts durch meine tiefsten, dunkelsten Gedanken ersetzt«, berichtet Sheeran.