Ehrenbürgerwürde für Königin Silvia von Schweden hat ihr Herz in Heidelberg verloren

Die 79-Jährige wurde 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren. Zwischen 1947 und 1957 lebte sie mit ihrer Familie in São Paolo in Brasilien, bevor sie 1957 nach Heidelberg zurückkehrte. 1972 lernte sie als Hostess bei den Olympischen Spiele in München König Carl XVI. Gustaf von Schweden kennen. Das Paar heiratete rund vier Jahre später.