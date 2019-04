"Das Glück ist auf dem Weg", schrieb Aljona Savchenko am Dienstag auf Facebook. Auf dem dazugehörigen Foto ist sie mit ihrem Ehemann, dem Künstler Liam Cross, zu sehen - und es gibt kaum einen Zweifel, was mit dem "Glück" gemeint ist: Die Sportlerin hat beide Hände auf ihren Bauch gelegt, während Cross mit überraschtem Blick auf sie zeigt.

Savchenko scheint also schwanger zu sein. "Es ist so aufregend, diesen kleinen Menschen zu treffen, der die Hälfte von mir und die Hälfte dessen ist, den ich liebe", schreibt sie weiter. Auch der werdende Vater zeigte sich begeistert in den Kommentaren zu dem Foto: "I'm gonna be a Dadddddy!!!", schrieb er.

Noch unklar ist, wann das Kind voraussichtlich geboren wird und ob es ein Mädchen oder Junge wird. Die 35-jährige Savchenko ist seit 2016 mit dem Briten Cross verheiratet.

Nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang hatten Savchenko und ihr Partner Bruno Massot nur noch an den kurz darauf stattfindenden Weltmeisterschaften teilgenommen und sich dann in eine Wettkampfpause verabschiedet.

Noch im März hatte die Deutsche Eislauf-Union (DEU) angekündigt, mit den beiden über ihre zukünftigen Pläne sprechen zu wollen. Die gebürtige Ukrainerin und der Franzose sind als Sportsoldaten noch bei der Bundeswehr angestellt. Große Hoffnung hatte die DEU jedoch nicht, dass das Traumpaar gemeinsam noch einmal das Training für Olympia 2022 in Peking aufnehmen wird.

Auch Massot wurde unlängst Vater: Anfang Oktober kam sein Sohn Louka in der Schweiz zur Welt.