Managerin über Elias Becker "Wer ihn einmal sieht, vergisst ihn nicht mehr"

Boris und Barbara Beckers Sohn Elias soll bei der New York Fashion Week im September auf den Laufsteg gehen. Das kündigte seine neue Managerin, die Schweizerin Zineta Blank, an. Sie sagte dem 19-Jährigen im Gespräch mit der Schweizer Zeitung "Blick" eine große Modelkarriere voraus.

"Wer ihn einmal sieht, vergisst ihn nicht mehr", sagte Blank, Chefin der Modelagentur Visage in Zürich. "Er hat die besten äußerlichen Vorzüge seiner Eltern mitbekommen." Elias Becker war bereits auf der London Fashion Week als Model im Einsatz. "Ich bin sicher, er wird alle begeistern und noch in diesem Jahr in die Liga der Topmodels aufsteigen", so Blank.

Elias ist der zweite Sohn von Boris Becker. Dem 19-Jährigen folgen bei Instagram fast 77.000 Menschen. Zuletzt lief er unter anderem bei einer großen Modenschau der Luxusmarke Dolce & Gabbana über den Laufsteg.