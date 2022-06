In beiden Fassungen unübersehbar ist das schauspielerische Talent der Königin, das sie schon 2012 bewies, als sie in einem kurzen Film mit James Bond die Olympischen Spiele eröffnete. Besonders zutage tritt es, als sie Paddington schlagfertig zeigt, wo sie ihre Reservemarmeladenbrote aufbewahrt: in ihrer Handtasche natürlich.

Rührend wird es zum Schluss, wenn Paddington mit der Stimme des britischen Schauspielers Ben Wishaw haucht: »Happy Jubilee, Eure Majestät. Und danke. Für alles.«