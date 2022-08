Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint gibt anlässlich des 70. Jubiläums von Elizabeth II. als Königin erstmals Gedenkmünzen mit der Unterschrift der 96-jährigen Monarchin heraus.

Die Geldstücke mit einem Nennwert von fünf Pfund sollen in drei verschiedenen Ausführungen geprägt werden, jeweils zum Gedenken an das wohltätige Engagement der Queen, den Commonwealth und die Verdienstorden, die vom Königshaus verteilt werden. Erhältlich sein sollen die Münzen von Donnerstag an in verschiedenen Ausführungen zum Preis von 13 Pfund (knapp 15,50 Euro) für die einfachste Variante bis hin zur Goldmünze für 2865 Pfund (rund 3400 Euro) über die Webseite der Royal Mint .