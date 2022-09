Königin Elizabeth war am Donnerstag auf Schloss Balmoral im Alter von 96 Jahren gestorben. Am Montag wird der Sarg in Ediburgh in einer kurzen Prozession über die Royal Mile zur St. Giles-Kathedrale gebracht, wo er nach einem Gottesdienst 24 Stunden aufgebahrt bleibt. Erwartet werden dazu auch zahlreiche Mitglieder der Königlichen Familie.

Am Dienstag soll der Sarg der Königin dann nach London geflogen und dort zunächst in den Buckingham Palace gebracht werden, bevor er ab Mittwoch für vier Tage in der Westminster Hall für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird.