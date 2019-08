Ein anonymer Käufer hat in New York ein Auto ersteigert, das einst Elizabeth Taylor gehörte. Der Preis für den Rolls-Royce Royce betrug laut dem Auktionshaus Guernsey's 520.000 Dollar, umgerechnet rund 460.000 Euro.

Taylors Ehemann Eddie Fisher hatte ihr das Auto 1960 geschenkt. Die Schauspielerin bezeichnete den Wagen wegen seiner Farbe als "Green Goddess", also "Grüne Göttin". Das Cabrio vom Typ Silver Cloud II war von edler Ausstattung: eine Armatur aus exotischem Holz, elektrische Fensterheber und eine Servolenkung. Rolls Royce hat diese laut "New York Times" Mitte der Fünfziger als Zusatzoption eingeführt.

Das Auktionshaus hatte zuvor einen Preis zwischen von über einer Million US-Dollar erwartet. Warum der Preis darunter lag, ist unklar.

Vielleicht liegt es ja an einem Unfall. Das Paar nahm den Wagen auch mit zum Dreh von Taylors Film "Kleopatra" in Rom. Dort fuhr Fisher in einen Bus oder eine Straßenbahn, wie die "New York Times" berichtet. Der Kotflügel sei beschädigt worden, Fisher jedoch unverletzt geblieben.

Im Jahr 1964 ließen sich Tylor und der Sänger scheiden. Taylor behielt den Wagen. Ende der 70er Jahre kaufte ihr der Sammler Karl Kardel aus Kalifornien das Auto ab. Er gab es schließlich zur Auktion frei. Ob Taylor das Auto jemals selbst gesteuert hat, ist allerdings unklar. "Ich glaube nicht, dass Elizabeth je einen Führerschein hatte", sagte Kardel der "New York Times".

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Taylor war 2011 im Alter von 79 Jahren gestorben. In ihrer mehr als 50-jährigen Karriere drehte sie über 50 Filme, darunter "Die Katze auf dem heißen Blechdach", "Kleopatra" und "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?". Taylor führte acht Ehen, gleich zweimal heiratete sie den Schauspieler Richard Burton.