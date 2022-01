Ehefrau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender will wieder als Richterin arbeiten

»Ich möchte gerne nochmal in meinen Beruf zurückkehren«: Elke Büdenbender wird in Teilzeit wieder am Verwaltungsgericht Berlin arbeiten. Sie erwartet ein »Kontrastprogramm« zu ihren Aufgaben als Präsidentengattin.