Elke Büdenbender über Coronakrise "Frauen haben in den Familien die Hauptlast getragen"

Deutschlands "First Lady" Elke Büdenbender vermisst in der Coronakrise den engen Kontakt zu ihren Lieben. Was die Verteilung der Aufgaben in der Familie angeht, stellt sie den Männern ein schlechtes Zeugnis aus.