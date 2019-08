Popstar heiratet Kunsthändler Ellie Goulding traut sich ganz in weiß

Der britische Popstar Ellie Goulding hat geheiratet. In traditionellem Weiß mit Schleier und Schleppe gab die 32-jährige dem Kunsthändler Caspar Jopling, 27, das Ja-Wort. Die Beiden sind seit zwei Jahren liiert.

Zur Hochzeit in der mittelalterlichen Kathedrale von York rund 350 Kilometer nördlich von London erschienen jede Menge Promis, darunter Sängerin Katy Perry mit ihrem Freund, dem Hollywood-Star Orlando Bloom. Auch Sänger James Blunt, Schauspielerin Sienna Miller sowie die Cousinen von Prinz William und Prinz Harry, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, mit ihrer Mutter Sarah, Herzogin von York wohnten der Trauung bei.

Goulding hatte auf der Hochzeit von Prinz William und seiner Frau Kate 2011 gesungen, und war bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie vergangenen Oktober als Gast eingeladen. Vor der Kirche standen Hunderte Schaulustige und ließen sich auch von einem heftigen Regenschauer nicht davon abhalten, die Promis sehen zu wollen.

Schon die Bekanntgabe der Verlobung des Paares vor einem Jahr war sehr klassisch abgelaufen. Nicht auf Instagram oder Twitter, sondern per Anzeige in der britischen Tageszeitung "The Times" kündigten Goulding und Jopling ihr Vorhaben an.