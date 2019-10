Vor etwa sechs Wochen feierte Ellie Goulding eine glückliche Zeit: Sie habe die Liebe ihres Lebens geheiratet, umgeben von Menschen, die ihr wichtig seien, schrieb sie damals auf Instagram. Sie sei von Dankbarkeit überwältigt gewesen. Auch beruflich läuft es gut für die Sängerin.

Doch was von außen nach purem Glück aussieht, scheint sich für die 32-Jährige nicht immer so anzufühlen. Offenbar wird die Sängerin immer wieder von chronischer Traurigkeit eingeholt. Vor allem ihr Beruf stürzte sie immer wieder in massive Selbstzweifel. Das hat sie nun auf Instagram erzählt.

Das Hin und Her zwischen aufregenden Auftritten und der Rückkehr in den normalen Alltag sei schwer zu ertragen. "Der konstante Tempowechsel ist manchmal einfach zu viel", schrieb sie.

Goulding habe sich gezielt ausgesucht, Sängerin zu sein, schrieb sie. "Doch nichts hat mich auf die Höhen und Tiefen vorbereitet." Sie leide unter psychischen Problemen: "Ich weiß, dass viele meiner Ängste vom sogenannten Hochstapler-Syndrom kommen." Dadurch glaube sie nicht genug an sich selbst und denke, dass sie Glück nicht verdiene. So würde sie ihren eigenen Erfolg sabotieren.

Durch täglichen Sport bekomme sie den Kopf frei, schrieb Goulding. Obwohl sie sich manchmal nur schwer motivieren könne, täte ihr das gut und zeige ihr, wie schön das Leben sei.

In dem Beitrag bedankte Goulding sich zudem bei den Künstlern, die im Zuge des "World Mental Health Day" vergangene Woche auf psychische Probleme aufmerksam gemacht und offen darüber gesprochen haben.

Derzeit denke sie viel über den Suizid ihres Großvaters vor einigen Jahren nach. Rückblickend betrachtet hätte sie gerne mehr mit ihm gesprochen: "Ich wünschte, ich hätte eine Ahnung davon gehabt, wie unglücklich er war."

Goulding richtete sich auch an Menschen, die sich oft so fühlen würden wie sie: "Ich bewundere diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und den Tag nutzen, auch wenn sie sich nicht allzu gut fühlen." Das erfordere viel Mut. "Ihr sollt wissen, dass ihr das großartig macht und dass ich stolz auf euch bin."