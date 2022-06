Elliot Page über Geschlechtsangleichung »Transphobie ist einfach so, so, so extrem«

Die Reaktionen auf seine Geschlechtsangleichung seien unerwartet stark gewesen. Er habe zwar Hass und Grausamkeiten und Bösartigkeiten erwartet, schließlich habe er sich bereits 2014 als schwul geoutet. Diesmal sei es aber anders gewesen. »Die Transphobie ist einfach so, so, so extrem. Der Hass und die Grausamkeit sind so viel hartnäckiger«, so Page.

So schwer die Erinnerungen auch wirken: Page kommt auch in diesem Beitrag immer wieder zu dem Glück zurück, das er heute verspüre.

Über sein Engagement für die LGBTQ-Gemeinde sagt er: »Aktivismus fühlt sich für mich natürlich und organisch an. Es fühlt sich schlechter an, wenn ich mich nicht aktiv engagiere.« Er glaube nicht, dass dies aus einem Gefühl der Verpflichtung entstehe. Zwar sei es etwas, dass er, wie er findet, ob seiner Privilegien tun müsse, aber: »Ich hoffe, dass es aus einem Gefühl der Empathie geschieht.«