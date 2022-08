Statt ihr ein Gästezimmer oder ein Hotel anzubieten, stellt Tesla-Chef Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, seiner Mutter offenbar eine ganz andere Unterkunft für einen Besuch zur Verfügung: Musks Mutter Maye ging gegenüber der Londoner »Times« zwar nicht ins Detail, verriet aber, dass sie »in der Garage« schlafe, wenn sie ihren Sohn in Texas besuche. In dem US-Bundesstaat hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX seinen Hauptsitz. Und klar: »Man kann kein schickes Haus in der Nähe einer Raketenbasis haben«, so die 74-Jährige.