»Ich denke, diese Fotos sind eine Momentaufnahme von Elon, kurz bevor er anfing, die Welt zu erobern«, sagte die heute 48 Jahre alte Gwynne laut »People«: »Die Fotos zeigen seine weniger ernste Seite – seine alberne, ›Komm, spiel mit mir‹-Haltung, die ab und zu auftauchte.« Sie habe eine Schwäche für Nerds gehabt.

Fernbeziehung hielt nicht lange

Auf den Bildern ist Musk im Alter von etwa 24 Jahren zu sehen, wuschelige Frisur, oft ein Lachen im Gesicht. Ein Foto soll ihn in seinem Zimmer auf dem Campus zeigen, er klammert sich mit den Beinen kopfüber am Schreibtisch fest und blickt in die Kamera. Ein anderes Bild wurde laut Gwynne im Urlaub aufgenommen, Musk steht im Hemd, kurzer Hose und Slippern an der Küste von San Francisco. Und auch Fotos, auf denen das Paar gemeinsam zu sehen ist, sind zu ersteigern.